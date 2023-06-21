Госдума вводит штрафы до 500 тыс. рублей для агрегаторов такси за нарушение правил работы

Штрафы вводятся, в частности, за передачу заказа такси тем, кто не имеет права на осуществление таких перевозок

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за нарушения агрегаторами такси правил работы.

Инициатива была внесена в палату 18 декабря 2019 года группой сенаторов и депутатов Госдумы. Предполагается, что нарушение службой заказа такси установленного федеральным законом порядка обработки информации о заказе легкового такси повлечет штраф. Для граждан наказание составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

За передачу заказа такси тем, кто не имеет права на осуществление таких перевозок, штраф для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. При этом если в течение года агрегатор вновь допустил такое правонарушение, повторный штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если агрегатор не разместил требуемые по закону данные на своем сайте, то размер штрафа для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Также КоАП дополняется статьей об осуществлении деятельности службой заказа такси без подачи требуемого по закону извещения, а также при неполном или некорректном его составлении. Административный штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.