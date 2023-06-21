В нескольких областях Украины в результате непогоды повреждены энергосети

Речь идет о Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Энергетические сети были повреждены в шести областях Украины, включая столичный регион, в результате непогоды. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Из-за непогоды, которая бушевала вчера, были повреждены сети облэнерго в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской областях. Питание потребителей облэнерго у большинства [районов] возобновило, но в отдельных районах все еще продолжаются работы", - сообщает "Укрэнерго" в Telegram-канале.

В компании отметили, что выясняют причину технического сбоя в работе оборудования, который привел к необходимости применения в среду экстренных отключений в Киеве и области и оставил без света 100 тыс. потребителей в столице Украины. В качестве первоочередной причины "Укрэнерго" называет повреждение сетей в результате разрушения энергетической инфраструктуры. "Есть скрытые повреждения, которые дают о себе знать иногда спустя длительное время", - передает компания.

Из-за прошедшего во вторник в Киеве ливня практически во всех районах города наблюдались подтопления. Компания "Укрэнерго" сообщала, что аварийное обесточивание четырех высоковольтных подстанций в Киеве привело накануне к отключению от электричества 75 тыс. потребителей, электроэнергию пришлось поставлять по резервным линиям.