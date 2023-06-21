Росатом работает над реализацией в срок строительства АЭС "Аккую" - "Аккую Нуклеар"

Согласно межправительственному соглашению, корпорация должна ввести первый энергоблок станции в течение семи лет после получения разрешения на его строительство

СТАМБУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" работает над реализацией в срок проекта строительства первой в Турции АЭС "Аккую". Об этом сообщил в среду ТАСС директор по строительству и организации производства АО "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин.

"Согласно межправительственному соглашению [о строительстве АЭС], ГК "Росатом" должна ввести первый энергоблок станции в течение семи лет после получения разрешения на его строительство. Разрешение мы получили в 2018 году, что подразумевает запуск в коммерческую эксплуатацию первого энергоблока "Аккую" в 2025 году. Понимая потребности Турции в электроэнергии, мы делаем все возможное, чтобы пойти ей на встречу и приблизить это событие", - сказал Сеземин на полях проходящих в Стамбуле выставки и Международного саммита атомных электростанций NPPES-2023.

Он напомнил, что в апреле на АЭС было доставлено первое ядерное топливо. "К 100-летию республики [отмечается в этом году] мы приурочили завоз ядерного топлива, что сделало нашу площадку атомным объектом и включило Турецкую Республику в ряд стран, которые развивают технологию мирного атома на своей территории", - сказал собеседник агентства.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года.

Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность данная АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной.