Свердловская область намерена увеличить товарооборот с Ираном до $500 млн за пять-семь лет

Регион планирует развивать сотрудничество в сферах промышленности, сельского хозяйства и туризма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Свердловская область намерена увеличить объем внешнеторгового оборота между регионом и Ираном до $500 млн в течение пяти-семи лет. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

"Мы крайне не удовлетворены объемами внешней торговли региона с Ираном. Если я правильно помню, около $50 млн он [товарооборот] составлял, потенциал, мы считаем, раз в шесть больше. Очень надеемся, что в этом году перейдем цифру в $128 млн торговли. Хотелось бы в ближайшие лет пять-семь достичь цифры в $500 млн", - сказал он, уточнив, что для достижения этой цели необходимо решить несколько вопросов, касающихся логистики, расчета и организации торговли.

Козлов также добавил, что бизнес Ирана заинтересован в совместном сотрудничестве с Россией на рынках третьих стран. "Это большой потенциал, большой объем работ и, мне кажется, очень-очень перспективный", - заключил замгубернатора.

Свердловская область видит перспективу в сотрудничестве с Ираном в сферах промышленности, сельского хозяйства и туризма, отметил Козлов. Партнеры намерены продолжить диалог во время международной промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля.

Ранее делегация Свердловской области посетила Тегеран с целью продвинуть региональную продукцию на иранский рынок. В состав бизнес-миссии вошли 12 предприятий региона в сферах промышленности, производства медоборудования и керамических изделий.