В Белоруссии заявили об открытии финансирования 6 из 17 согласованных с Россией проектов

Первый замминистра промышленности республики Александр Огородников напомнил, что в рамках работы по импортозамещению, реализуется несколько интеграционных проектов с привлечением кредитных средств РФ

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия согласовали 17 импортозамещающих проектов в промышленности, по шести - открыто финансирование. Об этом сообщил первый замминистра промышленности республики Александр Огородников.

"На сегодняшний день можно говорить о согласованных 17 проектах. По шести проектам мы уже в июне открыли финансирование, четыре проекта находятся на согласовании с российским Минпромторгом", - цитирует Огородникова агентство БелТА.

Он напомнил, что в рамках работы по импортозамещению, реализуется несколько интеграционных проектов с привлечением кредитных средств РФ.

Огородников отметил, что все белорусские предприятия охвачены этой работой. "Безусловно, в работе важно снижение импортозависимости. С одной стороны, мы затрачиваем меньшее количество валютных средств на закупку, а с другой - наша продукция становится экспортными позициями", - сказал первый замминистра.

В ноябре 2022 года Белоруссия и Россия подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд российских рублей, которые будут направлены на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций. При кооперации с российской стороной предусматривается, что выполняться проекты будут в Белоруссии. Ранее было определено, что перечень импортозамещающих проектов с Россией открытый. В мае 2023 года белорусский Минпром сообщал о согласовании с Минпромторгом РФ 16-и крупных проектов. Это проекты в области микроэлектроники, автомобилестроении и сельхозмашиностроении.