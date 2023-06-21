Дума приняла в I чтении законопроект о требованиях к импортированному племенному материалу

Законопроект уточняет порядок импорта племенной продукции, а также условия использования семени и эмбрионов племенных животных в целях их разведения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок выдачи разрешения на импорт племенной продукции (материала). Документ был инициирован группой депутатов.

Сейчас в законодательстве отсутствуют требования к использованию семени и эмбрионов племенных животных, если они получены от племенных животных, зарегистрированных за рубежом, говорится в пояснительной записке. "Несмотря на значительные достижения последних лет в племенном деле, полный отказ от зарубежной генетики может повлечь серьезные последствия, как для дальнейшего развития отрасли, так и для животноводства в целом. Так, например, доля использования импортного племенного материала в птицеводстве в виде исходных форм на сегодня остается очень высокой и составляет более 90%", - констатируют авторы документа.

Законопроект уточняет порядок импорта племенной продукции, а также условия использования семени и эмбрионов племенных животных в целях их разведения. Предлагается импорт племенной продукции из стран, не являющихся государствами - членами ЕАЭС, осуществлять при условии подтверждения ее племенной ценности при наличии разрешения на импорт племенной продукции, выдаваемой органом власти в области племенного животноводства.

Соответствующий орган власти устанавливает форму и порядок выдачи разрешения на импорт, порядок подтверждения племенной ценности ввозимых в РФ сельскохозяйственных животных, их семени и эмбрионов, а также порядок проведения молекулярно-генетической экспертизы племенной продукции, проводимой аккредитованными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, за счет средств лица, обратившегося за разрешением на импорт. На основании результатов этой экспертизы будет устанавливаться допуск к использованию и реализации импортированного семени и эмбрионов племенных животных. Использование семени и эмбрионов племенных животных для их разведения предусматривается только при наличии идентификационного номера, племенных свидетельств или на основании разрешения на импорт при наличии результатов молекулярно-генетической экспертизы.

Цена на племенную продукцию не вырастет

"По экспертным данным, стоимость генетического анализа одной головы племенного животного в настоящее время составляет порядка 4 тыс. рублей. В 2021 году ввезено в РФ порядка 5 млн. доз семени от 120 племенных быков. Расчетно, финансовая нагрузка в год на организацию, осуществляющую импорт семени в объеме 1,5 млн. доз от 60 племенных быков-производителей, при проведении генетической экспертизы в нашей стране составит порядка 240 тыс. рублей. Учитывая, что закупка импортируемого семени племенных быков-производителей составляет около $1,5 за дозу, а ее реализации в РФ осуществляется по цене - $6-8, расчетные дополнительные затраты для участников рынка не будут являться существенной финансовой нагрузкой и не должны повлиять на конечную цену племенной продукции", - говорится в пояснительной записке.