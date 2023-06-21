В Минсельхозе анонсировали сохранение всех мер господдержки фермеров в 2024 году

Замглавы ведомства Оксана Лут отметила, что в год на малый бизнес в этой отрасли выделяется порядка 12 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские власти в 2024 году сохранят все меры поддержки для малого бизнеса в сфере сельского хозяйства. Об этом в среду журналистам сообщила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

"Все меры поддержки, которые у нас сейчас установлены государством, сохраняются. <…> Порядка 12 млрд (рублей) в год мы выделяем на малый бизнес в нашей отрасли. Сохраняются все меры, связанные с грантами, с субсидиями", - сказала она.

По ее словам, продолжится развитие агротуризма, эта мера поддержки была введена в прошлом году. В 2024 году на нее предусмотрено финансирование в размере 700 млн рублей. Как отметила Лут, сейчас действуют 124 проекта, ожидается увеличение проектов, а также трафика городских жителей по сельским территориям.

"Очень нравится она [мера поддержки] нашим фермерам, потому что позволяет привлекать больше людей, больше потребителей к себе в хозяйства, чтобы продавать продукцию, чтобы люди, которые живут в городах, смотрели, как производится фермерская продукция, останавливались ночевать где-то", - добавила замглавы министерства

Малый бизнес является ключевой опорной силой в развитии сельских территорий. На таких территориях живут 25% населения страны, отметила Лут.