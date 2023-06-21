МОЭК не выплатит дивиденды за 2022 год

Основным акционером МОЭК является "Газпром энергохолдинг"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Акционеры Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг) в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Акционеры решили из чистой прибыли за год в 8,4 млрд рублей оставить в распоряжении общества 7,4 млрд рублей, а чуть более 1 млрд рублей направить на инвестиционные цели.

МОЭК выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго". Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.

Основным акционером МОЭК является "Газпром энергохолдинг".