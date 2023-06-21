ГД приняла в I чтении законопроект, меняющий срок проведения всероссийской сельхозпереписи

Документ приостанавливает до 1 января 2028 года действие нормы о периодичности ее проведения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, приостанавливающий до 1 января 2028 года действие нормы о периодичности проведения сельскохозяйственной переписи (не реже чем один раз в 10 лет). Документ инициирован правительством РФ.

В соответствии с законодательством РФ, следующая сельскохозяйственная перепись должна быть проведена не позднее 2026 года. Всероссийская перепись населения (ВПН) проводится один раз в 10 лет, при этом между всероссийскими переписями населения один раз в пять лет после последней ВПН проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении части лиц, подлежащих переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации (микроперепись населения).

В связи с распространением коронавирусной инфекции ВПН 2020 года была перенесена на 2021 год.

Соответственно, микроперепись населения должна быть проведена до 14 ноября 2026 года. Проведение микропереписи населения в 2026 году потребует переноса срока сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год, так как централизованная организация на территориальном, районном и полевом уровнях в один год двух значимых статистических мероприятий предполагает сложности при использовании единого программно-аппаратного комплекса, привлечении лиц для выполнения работ, связанных с проведением переписи, а также предполагает практически одновременную обработку огромных массивов полученных данных.

Параллельное проведение двух больших обследований неизбежно приведет к существенному снижению качества полученных результатов, говорится в пояснительной записке.