На платформе Московского инновационного кластера зарегистрировались более 140 тыс. человек

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за время работы проекта поступило около 55 тыс. заявок на поддержку от города

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 140 тыс. пользователей зарегистрировались на платформе Московского инновационного кластера, всего на ней 19 сервисов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"На платформе Московского инновационного кластера зарегистрировались больше 140 тыс. пользователей. Услуги и сервисы МИК доступны как технологическим компаниям, так и людям, желающим развивать инновации. За время работы проекта поступило порядка 55 тыс. заявок на поддержку от города. Также пользуются популярностью технологические конкурсы", - написал Собянин.

Он добавил, что открыта целая линейка сервисов для тех, кто создает стартап. Например, программы по трансформации идей в бизнес и привлечению инвестиций, занятия по охране авторского права.

В Академии инноваторов помогают создать технологический бизнес с нуля: сформировать бизнес-модель, изучить аудиторию, зарегистрировать юрлицо и выйти на пилотные тестирования и первые продажи.

"Так, слушатель академии, студент Сеченовского университета Казим Озден смог протестировать свое изобретение - сенсор для контроля кислотности полости рта. Устройство позволяет оптимизировать лечение рефлюксной болезни и предотвратить осложнения. Есть также программа для начинающих инвесторов "Венчурная академия". Среди ее выпускников Артем Андросов, вложивший 94 млн рублей в компанию FitStars. Это фитнес-стартап, который с помощью квалифицированных экспертов разрабатывает курсы онлайн-тренировок", - перечислил Собянин.

По его словам, всего на цифровой платформе 19 сервисов. Они направлены на поддержку технологического предпринимательства и развитие инноваций во всей России.