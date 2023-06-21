В АПК Воронежской области в 2023 году планируют создать около 2 тыс. рабочих мест

В регионе запланирована реализация 10 инвестпроектов с общим объемом инвестиций выше 40 млрд рублей

ТАСС, 21 июня. В Воронежской области в сфере агропромышленного комплекса (АПК) по итогам реализации 10 проектов с общим объемом инвестиций выше 40 млрд рублей в 2023 году создадут порядка 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале правительства Воронежской области.

"В 2023 году запланирована реализация 10 инвестпроектов - строительство двух тепличных комплексов, селекционно-семеноводческого центра и селекционно-гибридного центра, элеваторного комплекса, плодохранилища, свиноводческого комплекса, а также модернизация завода растительных масел. Общий объем инвестиций составит выше 40 млрд рублей, а после реализации проектов появится почти 2 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие пять лет объем мер областной поддержки АПК региона увеличился в семь раз, так, в 2022 году из регионального бюджета на эти цели направили порядка 2 млрд рублей. Также по итогам года в агарной отрасли выросли объемы производства сырья. "В прошлом году было отгружено продукции собственного производства более чем на 375,7 млрд рублей", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в регионе продолжают создавать комфортные условия для жизни на сельских территориях. Только в 2022 году на это направление выделили свыше 8,6 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей - по программе "Комплексное развитие сельских территорий".