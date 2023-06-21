Глава ТПП Пермского края заявил, что бизнес региона успешно ищет партнеров в КНР

По словам Вячеслава Белова, китайские партнеры проявляли интерес к сотрудничеству по разным направлениям, включая машиностроение и химическую промышленность

ШАНХАЙ, 21 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Компании из Перми успешно ищут партнеров в Китае для сотрудничества по самым разным направлениям, включая машиностроение и химическую промышленность. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, который находится в составе бизнес-миссии города в Китай.

По его словам, для Перми это первая бизнес-миссия после пандемии. Она предусматривает посещение двух городов - Чанчжоу (восточная провинция Цзянсу) и Шанхай. В состав делегации вошли 34 человека, в том числе представители 25 компаний.

"Большинство участвовало в переговорах [в Чанчжоу]. Кто-то как уже непосредственные участники, которые нашли контрагентов, кто-то в качестве получателей опыта. 14 компаний из Перми непосредственно участвовали в переговорах, к ним уже пришли бизнес-партнеры в Чанчжоу. Это были 78 [китайских] компаний", - сообщил он, добавив, что по итогам встреч в Шанхае в среду на переговоры пришли представители 36 китайских компаний.

"Направления совершенно разные, начиная с консалтинга и недвижимости. Но в основном это машиностроение, химическая промышленность. Мы одна из самых развитых с точки зрения химических производств территорий в стране", - рассказал Белов, отметив очень серьезное внимание администрации города Чанчжоу к российской делегации.

По его словам, китайские партнеры проявляли интерес к сотрудничеству по самым разным направлениям, от машиностроения до поставки материалов. "Были и абсолютно инновационные предложения. Были компании, которые новые способы пожаротушения предлагали, которые отработаны в Китае, но не представлены как продукт в России", - рассказал он.

Возглавляет бизнес-миссию замглавы администрации Перми Алексей Грибанов. В ходе этой поездки, которая началась 18 июня и завершится 23 июня, делегация, состоящая из представителей городской администрации и бизнес-кругов, уже посетила город Чанчжоу (восточная провинция Цзянсу) и в настоящее время находится в Шанхае.