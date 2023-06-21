"Фольксваген груп рус" продолжит работу в РФ под названием АГР

Компания проведет полномасштабный ребрендинг

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Фольксваген груп рус" продолжит в России работу под брендом АГР, говорится в сообщении группы.

"Фольксваген груп рус" объявляет о смене названия на ООО "АГР" / AGR Automotive Group. После переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг", - отмечается в сообщении.

Смена названия стала первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику, добавили в компании. В мае германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон". Сделка включает в себя производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками.

"Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий. ООО "АГР" продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей, а профессиональная команда с многолетним опытом работы в автомобильном бизнесе будет и дальше работать над тем, чтобы клиенты компании имели доступ к максимально широкому модельному ряду и качественному сервису", - отмечается в сообщении.