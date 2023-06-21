Дума приняла в I чтении проект о запрете иноагентам получать имущественную господдержку

Новые нормы также предлагают закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах, в рамках которого предлагается в том числе запретить иноагентам получать имущественную поддержку от государства.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в апреле. Документ был внесен в пакете с четырьмя сопутствующими инициативами, которые направлены на устранение пробелов в законодательстве о регулировании деятельности иноагентов и зарубежных НПО. Как отмечал ранее глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, новые нормы направлены на устранение лазеек и пробелов "для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти российские законы". В частности, предлагается дополнить закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" запретом на получение иноагентами государственной имущественной поддержки. Как ранее напоминал Пискарев, сегодня иноагентам запрещено получать лишь финансовую поддержку со стороны государства.

Кроме того, новые нормы также предлагают закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. Так, при поступлении информации о действиях, которые способствуют нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения (не менее месяца).

Законопроект также обязывает органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также должностных и физических лиц учитывать в своей деятельности ограничения, которые связаны со статусом иностранного агента. Как отметил Пискарев, правоприменение законодательства об иноагентах "показало, что ограничения и обязанности, предусмотренные для иноагентов, легко обойти с помощью лиц, с которыми иноагенты взаимодействуют". Так, указал он, сегодня для тех, кто принимает иноагентов на работу, например в школы или на госслужбу, не установлена ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных законом об иноагентах. Поэтому, отметил Пискарев, законопроект "возлагает на лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, обязанность соблюдать предусмотренные законом ограничения (всего их 18), а не помогать их преодолевать".