Более 200 млрд рублей перечислили в дорожный фонд за время работы системы "Платон"

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что зарегистрировано свыше 1,7 млн транспортных средств

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 200 млрд рублей перечислено с 2015 года в дорожный фонд с момента начала работы системы взимания платы за проезд большегрузов по дорогам "Платон". Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Продолжает работу система взимания платы "Платон", внедренная еще в 2015 году. За время работы системы зарегистрировано свыше 1,7 млн транспортных средств, массой свыше 12 тонн, и более 200 млрд рублей перечислено в дорожный фонд", - сказал он