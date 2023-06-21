Более 9 млн транспортных средств оснастили системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

Глава Минтранса Виталий Савельев рассказал о завершении сопряжения и обеспечении постоянного информационного взаимодействия этой государственной автоматизированной информационной системы с системами 112 МЧС в 85 регионах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 9 млн транспортных средств на сегодняшний день подключены к государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В 2023 году завершено сопряжение и обеспечено постоянное информационное взаимодействие данной государственной автоматизированной информационной системы с системами 112 МЧС России в 85 регионах. Количество транспортных средств, оснащенных устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС", составляет более 9 млн единиц", - сказал Савельев.

Ранее в Минтрансе заявили, что система "ЭРА-ГЛОНАСС" интегрирована со всеми действующими "Системами-112", вызовы автомобилистов автоматически передаются в службы спасения в 85 регионах. В министерстве подчеркнули, что сопряжение системы будет выполнено и в новых регионах РФ, где внедрить "112" планируется до конца 2025 года.