21 июня, 13:02,
обновлено 21 июня, 14:12

Более 9 млн транспортных средств оснастили системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

Глава Минтранса Виталий Савельев рассказал о завершении сопряжения и обеспечении постоянного информационного взаимодействия этой государственной автоматизированной информационной системы с системами 112 МЧС в 85 регионах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 9 млн транспортных средств на сегодняшний день подключены к государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В 2023 году завершено сопряжение и обеспечено постоянное информационное взаимодействие данной государственной автоматизированной информационной системы с системами 112 МЧС России в 85 регионах. Количество транспортных средств, оснащенных устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС", составляет более 9 млн единиц", - сказал Савельев.

Ранее в Минтрансе заявили, что система "ЭРА-ГЛОНАСС" интегрирована со всеми действующими "Системами-112", вызовы автомобилистов автоматически передаются в службы спасения в 85 регионах. В министерстве подчеркнули, что сопряжение системы будет выполнено и в новых регионах РФ, где внедрить "112" планируется до конца 2025 года. 

Теги:
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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