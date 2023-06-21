Дума ввела допоснование для расторжения договора аренды госсобственности в морских портах

Согласно документу, повторное невыполнение арендатором госсобственности в морских портах в течение одного года в установленный срок законного предписания надзорных органов влечет досрочное расторжение договора аренды по требованию арендодателя в судебном порядке

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума в среду на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, разрешающий досрочном расторгать договор аренды государственной собственности в морских портах при нарушениях погрузки и разгрузки угля.

Документ внесен на рассмотрение правительством РФ в марте 2023 года. Изменения вносятся в закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В закон вводится дополнительное основание, при котором повторное невыполнение арендатором госсобственности в морских портах в течение одного года в установленный срок законного предписания надзорных органов влечет досрочное расторжение договора аренды по требованию арендодателя в судебном порядке. Речь идет о нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды при погрузке и разгрузке угля в морском порту.

Сейчас договор может быть расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных другими законами.