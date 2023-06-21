21 июня, 13:12

В России планируют за два года запустить интеллектуальное таможенное сканирование

По словам врио главы ФТС Руслана Давыдова, речь идет также об интеллектуальных пломбах для бесконтактного прохождения машин через пункты пропуска

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Интеллектуальное сканирование планируется запустить на таможенных пунктах в России. Об этом сообщил в среду журналистам врио главы ФТС России Руслан Давыдов во время рабочей поездки на международный автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

"Технологии интеллектуального пункта пропуска - это цифровизация, умные сканеры, автоматическое сканирование габаритных показателей машин, сканирование номерных знаков, автоматическое скачивание их системы контролирующих органов и дальше уже работа системы управления рисками в перспективе с использованием искусственного интеллекта. С армянскими коллегами хотим запустить в ближайшие год-два интеллектуальные пломбы, которые будут прикрепляться на машины, и она будет проходить бесконтактно", - сказал Давыдов.

По его словам, на пломбу будет закачена вся информация о транспорте. Она будет сканироваться, и в случае, если не сработают системы управления рисками, шлагбаум автоматически поднимется и пропустит машину. "Есть такое в Голландии в Роттердаме, туда вложены были огромные деньги. С Минтрансом [России], региональными властями это все планируем сделать в ближайшие год-два", - отметил Давыдов. 

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