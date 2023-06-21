В России запустят информационную систему легкового такси с 1 сентября

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев отметил, что пересмотр правового регулирования перевозок легковым транспортом пассажиров и багажа произошел впервые за 20 лет

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная государственная информационная система легкового такси начнет работу с 1 сентября текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Минтрансом России в соответствии с законом с 1 сентября текущего года будет обеспечен запуск федеральной государственной информационной системы легкового такси", - сказал он.

Савельев отметил, что пересмотр правового регулирования перевозок легковым транспортом пассажиров и багажа произошел впервые за 20 лет. Изменения приведут к усилению контроля в этой сфере автоперевозок. Система будет реализована на единой цифровой платформе "Гостех". Она охватит более 20 млн граждан и 453 тыс. легковых такси, заключил министр.