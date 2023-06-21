В Тюменской области заложили киль универсального сухогрузного судна-контейнеровоза

Также глава города Тобольска Максим Афанасьев сообщил, что администрация вместе с жителями ведет работу по созданию музея речного флота

ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Закладка универсального сухогрузного судна-контейнеровоза состоялась на Тобольском судостроительном заводе в Тюменской области. Об этом сообщил в среду в своем официальном Telegram-канале глава города Тобольска Максим Афанасьев.

"Сегодня в Тобольске состоялась торжественная закладка киля универсального сухогрузного судна-контейнеровоза. Теперь Тюменская область стала четвертым регионом в России, где осуществляется строительство таких судов. А это говорит о стабильности экономического развития и гарантированных рабочих местах. Я искренне поздравляю всех нас с этим замечательным событием!" - написал Афанасьев.

Кроме этого, глава Тобольска добавил, что была проделана очень серьезная кадровая и управленческая работа. Вместе с жителями администрация города ведет работу по созданию музея речного флота.

Директор Тобольского судоремонтного завода Александр Ларин поделился, что в 2025 году планируется сдача судна. "Мы только начали процесс постройки, рассчитываем в следующем году спуск, и в 2025 году - сдачу головного судна", - рассказал он ТАСС.

В информационном центре правительства Тюменской области также уточнили, что на предприятии начиная с 2021 года произведено три несамоходных судна грузоподъемностью 5 тыс. тонн смешанного плавания ("река-море").