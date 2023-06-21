Мантуров отметил рост темпов сдачи боевых кораблей в последние три года

Заместитель председателя правительства России отметил, что на Международном военном морском салоне постарались наполнить причальную экспозицию кораблями разного назначения

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Темпы производства и готовности боевых кораблей в России существенно выросли за последние три года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, выступая в среду на открытии Международного военного морского салона в Кронштадте.

"Мы постарались наполнить причальную экспозицию кораблями разного назначения. Показать современные береговые комплексы вооружений, а также новые разработки в области морской техники на корпоративных стендах. Конечно, это далеко не вся номенклатура, которую производит наш оборонно-промышленный комплекс, верфи и предприятия кооперации. Тем более, что темпы сдачи боевых кораблей в последние три года существенно выросли", - отметил он.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей насчитывает более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.