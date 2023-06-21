ЕС включил в 11-й пакет санкций против России 70 человек, 30 юрлиц, южную ветку "Дружбы"

Как сообщил посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось, также введен запрет на въезд для российских прицепов с товарами

ТАСС, 21 июня. Европейский союз включил в 11-й пакет санкций в отношении России 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" и запрет на въезд для российских прицепов с товарами. Об этом сообщил в среду журналистам посол Польши в ЕС Анджей Садось.

Как сказал дипломат, в новый санкционный список вошли 70 человек, по его утверждению, "ответственных, в частности, за незаконную депортацию детей", а также "более 30 хозяйствующих субъектов, которые обходят санкции, поддерживают российские военные усилия".

"В списке есть и польские предложения, касающиеся полного охвата санкциями южной ветки "Дружбы", а также запрета въезда для российских грузовых прицепов", - добавил он.

По словам Садося, в новом санкционном пакете нет запрета поставок из РФ алмазов. Польша уже не первый месяц настаивает на внесении этого пункта в список ограничений, но до сих пор не добилась успеха.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что 11-й пакет санкций против РФ будет направлен на борьбу с мерами, которые приняли Россия и страны-партнеры для преодоления западных санкций. По информации европейских СМИ, Еврокомиссия предложила вводить санкции против компаний, которые поставляют в Россию санкционную продукцию, невзирая на запреты ЕС. ЕК отмечала, что предложенные ею в рамках 11-го пакета запретительные меры должны блокировать торговлю на сумму в €11,4 млрд в год.

Это предложение вызвало острые споры между странами Евросоюза, опасающимися, что экстерриториальный характер таких санкций еще более осложнит отношения ЕС с другими странами мира. По информации европейских СМИ, Еврокомиссия в результате была вынуждена уже дважды смягчать формулировки своего санкционного проекта, таким образом, его объем на данный момент неизвестен. Предыдущий, 10-й пакет санкций был принят 25 февраля.