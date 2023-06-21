Хуснуллин: новым регионам направили 100% средств на реализацию программ от семи ведомств

Вице-премьер доложил президенту Владимиру Путину, что на данный момент до субъектов довели порядка 20% от запланированного объема средств

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минстрой, Минспорт, Минтранс, Минкультуры, Минпромторг, Росреестр, Минфин передали новым регионам России 100% средств на реализацию отраслевых программ. При этом на данный момент до субъектов доведено порядка 20% от запланированного объема средств, доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с членами правительства.

"Из тех, кто 100% у нас передал средства - это Минстрой, Минспорт, Минтранс, Минкульт, Минпромторг, Росреестр, Минфин. Остальные министерства находятся на разном этапе передачи - у кого-то немного осталось средств не доведено, кому-то еще многое нужно сделать, потому что все увязано с госпрограммами. Мы в постоянном режиме на штабе этот вопрос рассматриваем. <…> Постараемся в ближайшее время средства довести, регионы этого очень ждут", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос президента о том, как реализуется решение правительства о доведении части расходов отраслевых программ на финансирование мероприятий новым субъектам.

Вице-премьер пояснил, что работу по реализации госпрограмм на новых территориях ведут 16 ведомств. "На сегодняшний день средства передали 73% от запланированной суммы, 27% находятся в процессе реализации. Из тех денег, которые на сегодняшний день переданы, только порядка 20% дошли до регионов", - пояснил Хуснуллин.