Глава ФРС США заявил о заметном замедлении экономики страны

По словам Джерома Пауэлла, темпы инфляции далеки от целевого показателя в 2%, а ситуация на рынке труда остается сложной

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Рост экономики Соединенных Штатов в прошлом году существенно замедлился, темпы прироста основных показателей в этом году остаются скромными. Об этом говорится в речи председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, подготовленной для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

"Экономика США существенно замедлилась в прошлом году, и последние показатели указывают на то, что ее рост происходит скромными темпами", - указывается в речи, опубликованной в среду на сайте регулятора.

В частности, глава ведомства, выполняющего функции центрального банка страны, отметил, что рынок недвижимости по-прежнему остается слабым, темпы инфляции далеки от целевого показателя в 2%, а ситуация на рынке труда остается сложной.