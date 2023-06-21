OMV Petrom решила инвестировать в добычу газа в румынском секторе Черного моря

Это самый большой проект по добыче природного газа в румынском секторе Черного моря, площадь периметра Neptun Deep - 7,5 тыс. кв. км

БУХАРЕСТ, 21 июня. /ТАСС/. Компании OMV Petrom и Romgaz приняли в среду план развития коммерческих месторождений природного газа в периметре Neptun Deep в Черном море. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Таким образом, румынская компания OMV Petrom, контролируемая австрийской OMV, приняла окончательное и долгожданное в стране решение об инвестициях в этот проект добычи природного газа в румынском секторе Черного моря. План будет передан для утверждения в Национальное агентство по природным ресурсам Румынии.

"Приветствую сообщение о принятии решения об инвестициях, - написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) министр энергетики Вирджил Попеску. - Румыния будет иметь дополнительное количество природного газа, практически удвоит добычу, намного превысив нынешние внутренние потребности. Страна станет поставщиком региональной энергетической безопасности".

"Окончательное решение инвестировать в проект Neptun Deep представляет собой новую главу в истории румынского энергетического сектора", - заявила генеральный директор OMV Petrom Кристина Верчере.

Самый большой проект по добыче природного газа

Это самый большой проект по добыче природного газа в румынском секторе Черного моря. Площадь периметра Neptun Deep - 7,5 тыс. кв. км, он находится на расстоянии примерно 16 км от берега в водах глубиной 100-1000 метров.

Компании будут иметь равное участие в проекте, его оператором станет OMV Petrom. Общие инвестиции на этапе развития проекта достигнут €4 млрд, что обеспечит добычу примерно 100 млрд куб. метров природного газа. Предполагается, что первый газ будет получен в 2027 году, добыча составит примерно 8 млрд куб. м в год в течение 10 лет.

Необходимая для эксплуатации месторождений в периметре инфраструктура состоит из 10 скважин, 3 систем подводной добычи и сети газопроводов, морской платформы, главного газопровода к городу Тузла и газоизмерительной станции. Вся инфраструктура будет управляться дистанционно посредством цифрового двойника (digital twin).

Между тем, как сообщил портал G4Media со ссылкой на источники в правительстве, OMV Petrom подала против румынского государства в лице Национального агентства по природным ресурсам иск в Международный арбитражный суд в Париже. Отмечается, что компания недовольна режимом продаж газа, добытого в Черном море, который установлен соответствующим румынским законом.

Romgaz - крупнейшая в Румынии компания по добыче природного газа, в которой более 70% акций принадлежит румынскому государству.

OMV Petrom - крупнейшая интегрированная энергетическая компания в Юго-Восточной Европе. Компания работает в Румынии и в соседних странах. В OMV Petrom румынские акционеры (государство, пенсионные фонды и индивидуальные инвесторы) владеют более 42% акций, австрийская OMV Aktiengesellschaft имеет 51,2% акций, а остальные 6,4% принадлежат другим иностранным инвесторам.