Двум беспилотным "Камазам" после начала эксперимента с доставкой груза нужна перенастройка

По словам главы Минтранса РФ Виталия Савельева, донастройка закончится уже в ближайшее время, и этим вечером оба грузовика вернутся на трассу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Двум беспилотным "Камазам" из трех, которые участвуют в эксперименте по беспилотной доставке грузов на трассе М-11, после запуска эксперимента потребовалась корректировка алгоритмов. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, донастройка закончится уже в ближайшее время, и этим вечером оба грузовика вернутся на трассу.

"Три "Камаза" доехали [до точки назначения в день запуска эксперимента] нормально, сейчас работает пока один "Камаз", в двух - мы переписываем математику, но это нормальный процесс. По уверению [гендиректора "Камаза" Сергея] Когогина, вопросы сейчас есть, это вопросы настройки. С сегодняшнего вечера должно заступить еще два "Камаза", то есть опять будет три", - сказал он, отвечая на вопрос главы президента о том, нормально ли доехали грузовики.

Савельев напомнил, что всего на линию вышли три грузовика, а с 1 июля планируется увеличить количество участвующих в эксперименте автомобилей до шести, а в 2024 году к ним добавятся еще 12 грузовиков.

В середине июня было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва. Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача "Камаз-54901". Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Грузовики будут работать с использованием хабов. Таким образом будет происходить перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме. В каждом "Камаз" в любом случае присутствует водитель.

Как заявлял ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками начнется в России с 2025-2026 годов.