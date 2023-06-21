Российский рынок акций немного снизился после введения новых санкций ЕС

При этом рубль практически не отреагировал на введение новых рестрикций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций незначительно снизился, а рубль практически не отреагировал на введение со стороны ЕС новых санкций против РФ, свидетельствуют данные торгов.

Так, до введения санкций индекс Мосбиржи находился на отметке 2 819,18 пункта (+0,55%), индекс РТС рос на 1,07% - до 1054,09 пункта. После введения 11-го пакета санкций против РФ индекс Мосбиржи растет на 0,38%, до 2 814,32 пункта, долларовый индекс РТС находится на отметке 1052,65 пункта (+0,93%).

По состоянию на 16:08 мск, курс доллара находился на уровне 84,26 рубля (-0,61% к закрытию предыдущих торгов), евро - 92,005 рубля (-0,33%), юань - 11,7 рубля (-0,55%). К 16:23 мск курс доллара составляет 84,1 рубля (-0,81%), евро - 91,84 рубля (-0,5%), юань - 11,688 рубля (-0,65%).

Европейский союз включил в 11-й пакет санкций в отношении России 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" и запрет на въезд для российских прицепов с товарами.