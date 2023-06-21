На Кубани в 2023 году планируют на 1,3% нарастить производство молока

В регионе также увеличат производство мяса на 2,5%

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Производство молока в Краснодарском крае по итогам 2023 года планируют нарастить на 1,3%, мяса - на 2,5%, одной из ключевых задач для региона является наращивание объемов производства молодняка в племенных хозяйствах. Об этом министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека сообщил в ходе сессии Законодательного собрания Краснодарского края в среду.

"Если опираться на доктрину продовольственной безопасности, то нам необходимо обеспечить регион продукцией собственного производства молока на 90% и мяса на 85%. По мясу мы полностью выполняем данное требование, а по молоку нам не хватает около 72 тыс. тонн. Для решения поставленных задач необходимо нарастить дойное стадо, активизировать работу по строительству и модернизации молочных комплексов - необходимо построить не менее восьми новых комплексов. В этом году у нас стоит задача нарастить валовое производство продукции животноводства к уровню прошлого года, а именно: молока на 2,5%, мяса скота и птицы увеличить производство на 1,3%", - сказал Дерека.

Он отметил, что в соответствии со стратегией развития к 2030 году в крае планируется нарастить объемы производства молока до 2,2 млн тонн, мяса - до 807 тыс. тонн. Сейчас в крае работают 15 племенных хозяйств, где по итогам 2022 года были выращены 2,7 тыс. голов молодняка при ежегодной потребности края в размере 5 тыс. голов. "Производство молодняка в племенных наших хозяйствах - это актуальная задача номер один, которую нужно будет решать", - резюмировал Дерека.

В Краснодарском крае на начало 2023 года 558 тыс. голов крупнорогатого скота, 672 тыс. голов свиней, 227 тыс. голов овец и коз, 23 млн голов птицы. По данным пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края, объем господдержки развития животноводства в 2023 году составляет почти 2,3 млрд рублей, что почти два раза больше, чем в 2018 году. "Когда в 2018 году нами принимался профильный закон, у многих возникал вопрос - какие цели он преследует. Документ определил перспективы отрасли, придал ей импульс развития, помогает привлекать в нее инвестиции", - прокомментировал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

По итогам 2022 года в крае произвели 608 тыс. тонн скота и птицы, более 1,6 млн тонн молока и 1,6 млрд штук яиц.

Краснодарский край является одним из крупнейших производителей продукции животноводства в стране. Регион занимает второе место в РФ по производству молока и входит в пятерку лидеров по производству мяса скота и птицы.