Мишустин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке

По словам премьер-министра РФ, Москва рассчитывает на расширение сотрудничества

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Катар - ключевой партнер России на Ближнем Востоке. Наши дружеские отношения основаны на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", - указал он.

Мишустин заверил, что "российская сторона заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества" с Катаром.