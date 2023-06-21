В работе мобильного интернета "Билайна" произошел сбой

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сбои в работе мобильного интернета у абонентов "Билайна" наблюдаются в России в среду. Это следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Downradar.

По состоянию на 16:30 мск было зафиксировано 3,254 тыс. отчетов о сбоях в работе оператора.

По данным Downradar, 53% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на работу мобильного интернета, 9% - на работу домашнего интернета. Еще 14% абонентов сообщили об общем сбое.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.