21 июня, 14:04

В работе мобильного интернета "Билайна" произошел сбой

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сбои в работе мобильного интернета у абонентов "Билайна" наблюдаются в России в среду. Это следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Downradar.

По состоянию на 16:30 мск было зафиксировано 3,254 тыс. отчетов о сбоях в работе оператора.

По данным Downradar, 53% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на работу мобильного интернета, 9% - на работу домашнего интернета. Еще 14% абонентов сообщили об общем сбое.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. 

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