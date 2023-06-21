Ярославская область с опережением получит более 82 млн рублей на новую школу в Заволжье

В пресс-службе правительства Ярославской области также сообщили, что в поселке будет модернизирована система уличного освещения и организован бесплатный доступ к интернету в поселковом Доме культуры

ТАСС, 21 июня. Более 82 млн рублей с опережением графика получит Ярославская область на развитие в 2023 году сельских территорий, средства направят на строительство школы в Заволжье на 350 мест. Его планируют завершить в следующем году, сообщила в среду пресс-служба правительства Ярославской области.

"Школа на 350 учащихся, которая строится в поселке Заволжье Ярославского района, получит 82,1 млн рублей по опережающему финансированию из федерального бюджета. Общая стоимость строительства составит 633 млн рублей, включая 499,3 млн рублей федеральных средств", - приводит пресс-служба слова губернатора области Михаила Евраева.

Школа в Заволжье строится в рамках проекта Ярославского района по программе "Комплексное развитие сельских территорий" Минсельхоза России на 2023 год. На базе учреждения будет открыт профильный класс по экономике с ориентацией на сельское хозяйство. Это позволит не только повысить интерес к сфере агропромышленного комплекса, но и подготовить качественные кадры для отрасли.

Также в рамках проекта Ярославского района в поселке Заволжье будет модернизирована система уличного освещения и организован бесплатный доступ к интернету в поселковом Доме культуры. В деревне Пестрецово построят многофункциональный центр. "Общий объем финансирования проекта составляет 711 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Реализация проектов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" направлена на повышение доступности качественной социальной и инженерной инфраструктуры для жителей сельской местности и призвана уменьшить отток населения с сельских территорий.