Мишустин отметил большие перспективы в торговле между Россией и Катаром

Председатель правительства РФ сообщил, что в январе - апреле взаимный товарооборот составил более 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин видит большие перспективы в развитии торговли между Россией и Катаром.

"В январе - апреле взаимный товарооборот составил более 1,5 млрд рублей или почти 70 млн катарских риалов. Но абсолютно уверен, что эти показатели не соответствуют большому экономическому потенциалу наших стран", - сказал он на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Мишустин отметил, что российское правительство предлагает диверсифицировать торговлю между Москвой и Дохой, "активнее переходить на использование национальных валют, стимулировать запуск новых совместных проектов".

"Мы видим основную задачу правительств в том, чтобы в соответствии с решениями глав государств обеспечить комфортные условия для работы российских и катарских компаний на рынках двух стран", - отметил глава российского кабмина.

Он напомнил, что решением практических вопросов по линии правительств двух стран занимается совместная комиссия. С российской стороны ее возглавляет вице-премьер Александр Новак.