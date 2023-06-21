Захарова заявила, что ЕС обязан немедленно вернуть конфискованные у России активы

По словам официального представителя МИД РФ, "речь идет об откровенном экономическом бандитизме со стороны Европейского союза"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Европейский союз должен немедленно вернуть России конфискованные у нее активы, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что государства ЕС прибегают к "присвоению замороженных средств и имущества граждан России для передачи киевскому режиму и приданию таким действиям видимости законности". "При этом очевидно, что речь идет об откровенном экономическом бандитизме со стороны Европейского союза", - добавила она.

"Что касается российской позиции, она проста и понятна. Европейский союз обязан, безусловно, немедленно вернуть украденные активы их законным владельцам - российским гражданам, компаниям и народу нашей страны", - указала Захарова, комментируя возможное выделение средств на финансирование Украины из бюджета ЕС.

Во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предлагает зарезервировать из фондов ЕС для Украины €50 млрд на ближайшие четыре года в виде грантов и кредитов. Согласно замыслам Брюсселя, эти средства должны будут поступить Киеву сверх уже выделенных ему с февраля 2022 года €30 млрд. При этом глава Еврокомиссии отметила, что такую сумму не удастся найти в текущем бюджете ЕС, и призвала все страны сделать в этих целях дополнительные взносы.