Собственник Azimut Hotels обжаловал в суде изъятие акций сети по делу "Русь-ойл"

Представитель Александра Клячина сообщил, что бизнесмен не имеет никакого отношения к событиям, являющиеся предметом разбирательства в этом деле

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Владелец гостиничной компании Azimut Hotels Александр Клячин подал апелляцию на решение Замоскворецкого районного суда об изъятии акций гостиничной сети Azimut Hotels по делу нефтяной компании "Русь-ойл". Это следует из материалов суда.

"Александр Клячин не имеет никакого отношения к событиям, являющиеся предметом разбирательства в указанном деле, что, кроме прочего, подтверждено самим обжалуемым решением Замоскворецкого районного суда. Ввиду отсутствия каких-либо фактических и юридических оснований для привлечения его к ответственности по недоимке третьих лиц, апелляционная жалоба направлена на отмену решения суда в части, касающейся Александра Клячина", - подтвердил ТАСС подачу апелляции представитель бизнесмена.

Клячин был привлечен в качестве соответчика по делу о неуплате налогов "Русь-ойл" в апреле 2023 года. Иск к нефтяной компании подала Генеральная прокуратура РФ, основной ответчик по этому делу - бывший совладелец банка "Югра" Алексей Хотин. Сумма требований прокуратуры превышает 192 млрд рублей. В мае этого года Замоскворецкий районный суд вынес решение взыскать в счет ущерба акции и доли компаний, подконтрольных Хотину и Клячину, и обратить в пользу государства акции "Русь-ойл".

По словам представителя Клячина, бенефициары группы "Русь-ойл" были раскрыты в рамках рассмотрения другого дела - о банкротстве "Каюм нефть" в апреле 2023 года. Среди заинтересованных лиц в постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда Клячин не фигурирует.

Гостиничная сеть Azimut Hotels создана в 2006 году. В нее входят более 60 отелей и санаториев с общим фондом свыше 10 тыс. номеров в более чем 40 городах. Сеть объединяет отели, находящиеся в собственности, на основании контрактов на управление и франшизу, а также на правах долгосрочной аренды. Согласно данным базы "Спарк", выручка ООО "Азимут хотелс компани" в 2022 году составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль 2,4 млрд рублей.