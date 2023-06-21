В ЯНАО в 2023-2025 годах выставят на аукционы крупные месторождения газа Нурминской группы

Ресурсная база месторождений, включенных в программу, может потенциально обеспечить загрузку Северного морского пути

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Аукционы на крупные газовые месторождения Нурминской группы, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе, могут пройти в 2023-2025 годах. Это следует из программы лицензирования участков недр углеводородного сырья в Арктической зоне России на период до 2035 года, опубликованной на сайте Минприроды РФ.

В документе отмечается, что ресурсная база месторождений, включенных в программу, может потенциально обеспечить загрузку Северного морского пути.

В Нурминскую группу входят три нефтегазоконденсатных месторождения - Нурминское, Ростовцевское и Среднеямальское. Суммарные запасы углеводородов на всех трех месторождениях составляют 372,3 млрд куб. м газа и 64 млн тонн нефти.

На Нурминском месторождении самые большие запасы газа - 223,4 млрд куб. м, запасы нефти при этом составляют всего 0,7 млн тонн. Запасы газа на Ростовцевском месторождении составляют 84 млрд куб. м, нефти - 61 млн тонн. На Среднеямальском месторождении 65,3 млрд куб. м газа и 2,1 млн тонн нефти.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов утвердил программы лицензирования участков недр углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых в Арктике до 2035 года. В них включены 176 месторождений, 6 из которых - с запасами углеводородного сырья и 170 - с запасами твердых полезных ископаемых.