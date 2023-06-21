21 июня, 14:21

Мишустин сообщил о проработке с Катаром проектов на 160 млрд рублей

Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

По словам премьер-министра РФ, Москва и Доха расширяют "взаимодействие в инвестиционной сфере"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москва и Доха прорабатывают совместные проекты на общую сумму более 160 млрд рублей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Он отметил, что Москва и Доха расширяют "взаимодействие в инвестиционной сфере".

"Катарское инвестиционное агентство активно вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Прорабатывается целый ряд иных совместных проектов на сумму более 160 млрд рублей или 7,2 млрд катарских риалов", - обозначил направления сотрудничества Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичКатарРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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