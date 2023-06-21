Мишустин сообщил о проработке с Катаром проектов на 160 млрд рублей

По словам премьер-министра РФ, Москва и Доха расширяют "взаимодействие в инвестиционной сфере"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москва и Доха прорабатывают совместные проекты на общую сумму более 160 млрд рублей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Он отметил, что Москва и Доха расширяют "взаимодействие в инвестиционной сфере".

"Катарское инвестиционное агентство активно вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Прорабатывается целый ряд иных совместных проектов на сумму более 160 млрд рублей или 7,2 млрд катарских риалов", - обозначил направления сотрудничества Мишустин.