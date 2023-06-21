Глава ФРС заявил, что США придется повышать базовую ставку в 2023 году

По словам Джерома Пауэлла, это связано с высокими показателями инфляции и сложной ситуацией на рынке труда

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, вероятно, будет вынуждена повышать базовую процентную ставку в текущем году из-за высоких показателей инфляции и сложной ситуации на рынке труда. Об этом говорится во вступительном слове председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

"Учитывая заметно превышающую наш долгосрочный целевой показатель в 2% инфляции, а также тяжелое положение на рынке труда, комитет FOMC (по операциям на открытом рынке) существенно ужесточил нашу монетарную политику, - говорится в сообщении. - Почти все члены FOMC ожидают, что придется повышать процентную ставку до конца текущего года".

Пауэлл при этом отметил, что на прошлой неделе регулятор принял решение пока не повышать базовую ставку для того, чтобы собрать дополнительную информацию и произвести анализ возможных последствий уже принятых ранее мер в сфере монетарной политики.

ФРС по итогам июньского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,00-5,25%. С начала 2023 года регулятор поднимал ставку на 25 базисных пунктов три раза подряд. При этом в 2022 году Федрезерв увеличивал ставку семь раз: в декабре на 50 б. п., до 4,25-4,5% годовых (самого высокого уровня с 2007 года), на четырех заседаниях до этого сразу на 75 б. п.