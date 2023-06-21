Мишустин заявил о готовности России наращивать поставки продуктов в Катар

Председатель правительства РФ уточнил, что речь идет в том числе о халяльной продукции

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия готова и дальше увеличивать поставки продуктов в Катар, в том числе халяльных. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"В прошлом году Россия существенно нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции - более чем на 50%. Наши отечественные производители готовы увеличивать поставки за счет экологически чистого продовольствия, прежде всего - халяльной продукции", - заверил он.