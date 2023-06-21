21 июня, 14:38

Мишустин предложил запускать между Россией и Катаром перелеты по новым маршрутам

Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Председатель правительства РФ выразил уверенность в том, что это будет способствовать увеличению в том числе и туристических обменов, укреплению контактов между людьми

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия готова расширять авиасообщение с Катаром на новые маршруты, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас прямые авиарейсы между нашими странами осуществляются по маршруту Москва - Доха. Мы заинтересованы в расширении географии полетов. Уверен, это будет способствовать увеличению в том числе и туристических обменов, укреплению контактов между людьми", - сказал он на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

И в целом, по словам Мишустина, Москва считает перспективным сотрудничество с Дохой в сфере транспорта. В том числе это касается международного транспортного коридора Север - Юг, указал глава российского кабмина. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичКатарРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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