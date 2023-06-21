Мишустин предложил запускать между Россией и Катаром перелеты по новым маршрутам

Председатель правительства РФ выразил уверенность в том, что это будет способствовать увеличению в том числе и туристических обменов, укреплению контактов между людьми

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия готова расширять авиасообщение с Катаром на новые маршруты, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас прямые авиарейсы между нашими странами осуществляются по маршруту Москва - Доха. Мы заинтересованы в расширении географии полетов. Уверен, это будет способствовать увеличению в том числе и туристических обменов, укреплению контактов между людьми", - сказал он на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

И в целом, по словам Мишустина, Москва считает перспективным сотрудничество с Дохой в сфере транспорта. В том числе это касается международного транспортного коридора Север - Юг, указал глава российского кабмина.