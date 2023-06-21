"Россети" модернизируют подстанцию, питающую лесопромышленный кластер в Красноярском крае

На объекте установят современные средства компенсации реактивной мощности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Филиал ПАО "Россети" - МЭС Сибири приступил к модернизации подстанции 220 кВ "Абалаковская" в Красноярском крае, которая обеспечивает электроснабжение города Лесосибирска, где расположен один из крупнейших в России комплексов по переработке древесины.

Как говорится в сообщении холдинга, энергетики установят на объекте современные средства компенсации реактивной мощности. Новое оборудование позволит снизить потери при передаче электроэнергии и повысить экологическую безопасность объекта. Инвестиции в проект составят 218 млн рублей.

В рамках работ будут смонтированы две батареи статических конденсаторов суммарной мощностью 52 МВАр, служащие для управления потоками реактивной мощности и стабилизации уровня напряжения в сети. "Новые устройства экологически безопасны, компактны, надежны и обладают длительным сроком службы - 30 лет", - говорится в сообщении.

Как объясняют в холдинге, реактивные нагрузки в сетях обусловлены их конфигурацией и параметрами оборудования. Они приводят к потерям электроэнергии на нагрев проводников и снижению пропускной способности ЛЭП. Внедрение компенсирующих устройств позволяет решить эти проблемы, а также существенно продлить срок службы энергоустановок.

Для подключения батарей статических конденсаторов на открытом распределительном устройстве 110 кВ установят современное коммутационное оборудование: элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока, а для защиты батарей будут применены микропроцессорные комплекты устройств релейной защиты и автоматики. Работы на объекте планируется завершить до конца 2023 года.

Подстанция 220 кВ "Абалаковская" мощностью 250 МВА задействована в электроснабжении Енисейского, Пировского и Казачинского районов на севере Красноярского края, где проживают почти 33 тыс. человек и расположены предприятия обрабатывающей промышленности, в том числе лесопильно-деревообрабатывающий комбинат Segezha Group с производственной мощностью 1,5 млн куб. м в год.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.