"Аквариус" запустил в Ивановской области производство планшетов и материнских плат для них

Объем инвестиций в приобретение оборудования для выпуска материнских плат составил 460 млн рублей

ШУЯ /Ивановская область/, 21 июня. /ТАСС/. Компания "Аквариус" при поддержке Фонда развития промышленности запустила на заводе в Шуе новую линию по выпуску материнских плат и начала серийное производство компактных планшетных компьютеров, передает корреспондент ТАСС с места запуска производства.

"Мы таким предприятием, как "Аквариус", гордимся. Ребята не только уверенно развиваются, но и расширяются. В прошлом году объем производства шуйской площадки "Аквариуса" вырос в 2,5 раза. Благодаря линии, профинансированной через Фонд развития промышленности, также возникают рабочие места", - отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, присутствовавший на мероприятии.

В продуктовую линейку "Аквариуса" входят ноутбуки, планшеты, карманные и настольные ПК, а также серверы и системы хранения данных. Запущенный в серийное производство планшет продолжает линейку устройств NS220 и обладает увеличенным экраном до 10.5 дюймов. Его основой является материнская плата собственной разработки и сборки.

"На новом высокотехнологичном оборудовании осуществляют пайку материнских плат для собственных серверов - они используются в серверах Aquarius, предназначенных для высокопроизводительных вычислений и обработки больших объемов данных, построения ЦОД и инфраструктуры разнообразных "умных" решений", - отмечается в сообщении компании. Кроме того, на этом оборудовании производятся платы и для других устройств "Аквариуса", в том числе для планшетов Aquarius Сmp NS220RE.

Объем инвестиций в приобретение оборудования для выпуска материнских плат составил 460 млн рублей, из которых 366,5 млн рублей предоставил ФРП.

"В новом цехе вы могли видеть новый автоматизированный конвейер, который обеспечивает крупносерийную сборку высокотехнологичных изделий <…>. Все это удалось сделать достаточно быстро, благодаря поддержке Фонда развития промышленности", - сказал президент ПК "Аквариус" Владимир Степанов.

О компании

"Аквариус" - российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и IT-решений для государственных и корпоративных заказчиков.