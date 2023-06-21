В Волгоградской области посевную площадь горчицы в 2023 году увеличили в 1,5 раза

Она достигла 104 тыс. га

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Посевная площадь горчицы в Волгоградской области в 2023 году увеличена в 1,5 раза - до 104 тыс. га. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя комитета сельского хозяйства области Марину Морозову.

"Более чем в 1,5 раза увеличена посевная площадь горчицы. Под урожай 2023 года этой культуры посеяно почти 104 тыс. га, тогда как в прошлом году она занимала немногим больше 61 тыс. га", - цитируют Морозову в пресс-службе.

В администрации региона уточнили, что по итогам 2022 года волгоградскими предприятиями экспортировано около 2,1 тыс. тонн масла и других видов продукции из горчицы.

Волгоградский регион в 2022 году произвел 96% от всего объема производства горчичного масла в России, а также 7,2 тыс. тонн горчичного порошка, что составляет 74% от суммарных показателей по стране. В настоящее время возделыванием горчичной культуры занимаются около 100 сельскохозяйственных организаций. Общий объем производства горчичного масла в Волгоградской области в 2022 году вырос более чем на 14% - до 7,8 тыс. тонн.