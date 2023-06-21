Узбекистан намерен втрое увеличить производство урана к 2030 году

Как сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев, также планируется в полтора раза увеличить производство золота

ТАШКЕНТ, 21 июня. /ТАСС/. Узбекистан намерен до 2030 года втрое увеличить производство урана и в полтора раза - золота. Об этом сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Навоийской области.

"Будут созданы все возможности для увеличения до 2030 года производства меди в 3,5 раза (500 тыс. тонн), золота - в 1,5 раза (155 тонн), серебра - в три раза (500 тонн), урана - в три раза (10 тыс. тонн)", - цитирует Мирзиеёва пресс-служба Либерально-демократической партии Узбекистана, чьим кандидатом на выборах главы государства является действующий президент.

Запасы урана в Узбекистане будут увеличены с 67 тыс. тонн до 100 тыс. тонн за счет реализации на предприятии "Навоиуран" 11 проектов стоимостью 550 млн долларов, указал Мирзиёев.

Кроме того, в Узбекистане впервые будет производиться такое сырье, как литий и графит. В частности, по словам главы республики, в Ташкентской области будет производиться 8 тыс. тонн лития, а в Бухаре - 50 тыс. тонн графита в год, говорится в сообщении партии.

Узбекистан входит в пятерку крупнейших производителей урана в мире.

Пересмотр планов

Как сообщалось 18 июля 2022 года, президент Узбекистана подписал постановление, в соответствии с которым в республике до 2030 года планируется вдвое - до 7,1 тыс. тонн - увеличить добычу урана. В 2021 году она составляла 3,52 тыс. тонн. Для столь значительного прироста предусмотрена активизация геологоразведочных работ, а также утвержден перечень из 20 целевых инвестиционных проектов на сумму около $460 млн.

До 2019 года в республике правом на добычу и обогащение урана владело госпредприятие "Навоийский горно-металлургический комбинат". В 2019 году его разделили на несколько крупных предприятий, в том числе компанию "Навоиуран", которая в настоящее время занимается добычей и обогащением урана.