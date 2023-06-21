Глава МИД Катара отметил ключевую роль России в продовольственной безопасности

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани предложил российскому коллеге обсудить сотрудничество в этой сфере

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил ключевую роль России в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности в мире.

"Россия играет ключевую роль на энергетическом рынке, в сфере продовольственной безопасности, в плане безопасности поставок", - сказал он на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Премьер Катара предложил российскому коллеге обсудить сотрудничество в этих сферах. Аль Тани также упомянул инвестиционное сотрудничество между Москвой и Дохой, в том числе в энергетике. "Мы рассчитываем рассмотреть возможности в соответствующих сферах", - анонсировал он.