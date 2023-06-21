В Тверской области разрешили направить региональный материнский капитал на обучение детей

Средства можно направить на первоначальный взнос по кредиту, в том числе ипотечному, полученному на строительство или покупку жилья, а также на погашение долга и процентов по таким кредитам

ТВЕРЬ, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Тверской области расширило возможности использования регионального материнского капитала, который предоставляется многодетным семьям в рамках национального проекта "Демография". Средства теперь можно направить на обучение детей, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Одно из основных нововведений - по инициативе губернатора Игоря Рудени средства регионального материнского капитала можно направить на обучение детей, раньше такой возможности не предоставлялось", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также внесены изменения в порядок предоставления средств регионального материнского капитала. В частности, впредь многодетным семьям не нужно получать бумажный вариант свидетельства, кроме того, материнский капитал будет предоставляться только на тех детей, рождение которых зарегистрировано на территории Тверской области. "Также поправки уточняют, что семейный капитал предоставляется в размере, действующем на дату рождения ребенка. Для детей, рожденных в 2023 году, это 76 893 рубля", - уточнили в облправительстве.

По данным министерства семейной и демографической политики региона, материнским капиталом родители могут распоряжаться после достижения ребенком возраста одного года. Кроме оплаты обучения, средства можно направить на первоначальный взнос по кредиту, в том числе ипотечному, полученному на строительство или покупку жилья, а также на погашение долга и процентов по таким кредитам, на подключение инженерных коммуникаций к дому, приобретение мягкой и корпусной мебели, покупку автомобиля и другие цели.