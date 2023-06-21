В Томской области летом 2023 года начнет работать агентство инвестиционного развития

Замгубернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин заявил, что для полноценного создания новой инвестиционной экосистемы в регионе может потребоваться несколько лет

ТОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития в Томской области может начать свою работу до конца лета 2023 года, но для полноценного создания новой инвестиционной экосистемы в регионе может потребоваться несколько лет. Об этом сообщил ТАСС в среду замгубернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

"Мы работаем над открытием агентства инвестиционного развития. На сегодняшний день согласована вся инфраструктура, есть принципиальные решения - в ближайшее время мы его создадим. Я думаю, что до конца лета мы начнем агентству передавать первые проекты", - сказал Потемкин.

Основная задача в создании агентства сейчас - кадровый вопрос. "Мы создаем институт с нуля, будем очень четко подходить к набору сотрудников. Это должны быть люди, искренне верящие в успех, не зашоренные, люди, которые должны стоять на защите интересов бизнеса и соблюдения всех интересов государства. Они должны не бояться - в хорошем смысле слова - "ломать" устоявшиеся стереотипы", - пояснил журналистам замгубернатора.

Он уточнил, что сейчас основные функции агентства - поиск и сопровождение инвестиционных проектов - выполняют различные областные департаменты. Новая структура позволит им "снять с себя это бремя" и заниматься регулированием, выработкой средств поддержки, помощью с точки зрения субсидий и так далее.

"Такие агентства в разных регионах создаются с 2002 года. Те регионы, которые создали раньше, серьезно перегоняют нас с точки зрения сроков всего. В Калуге, Тюмени, Башкирии, Москве, Московской области создана вся инвестиционная экосистема, культура. К нам это все тоже придет - понадобится год-два, пока мы все это мышление поменяем", - отметил Потемкин.

Ранее он сообщал, что отсутствие агентства тормозит улучшение инвестиционной привлекательности региона, потому что сегодня с инвесторами работают только сотрудники администрации, которые ограничены в определенных решениях. К 2030 году планируется увеличить объем инвестиций в экономику региона в 2,7 раза - до 330 млрд рублей в год.