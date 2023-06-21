Доля юаня в международных расчетах в мае выросла до 2,54%

По данным международной системы SWIFT, это наибольшее значение показателя за год

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Доля китайской национальной валюты в международных расчетах в мае 2023 года увеличилась на 0,25 процентного пункта (п. п.) и составила 2,54%, это наибольшее значение показателя за прошедший год, следует из данных международной системы SWIFT.

Китайский юань в мае 2023 года занимает пятое место в рейтинге самых часто используемых международных валют. Согласно отчету SWIFT, общая стоимость платежей в юанях в мае возросла на 20,38% по сравнению с предыдущем месяцем.

Доллар продолжает лидировать в рейтинге самых популярных валют для международных расчетов, его доля в мае 2023 года сократилась на 0,1 п. п. и составила 42,6%. На втором месте по-прежнему остается евро, доля которого немного снизилась - с 31,74% до 31,7%. Третье место занимает британский фунт, его доля также снизилась - с 6,58% до 6,47%. На четвертом месте - японская иена, доля которой сократилась с 3,51% до 3,11%.