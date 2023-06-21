Стоимость биткойна выросла более чем на 10%

Она составила $29,465 тыс.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в среду растет на 10,14%, до $29,465 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 17:51 мск.

По данным на 18:03 мск, курс биткойна ускорил рост, находился на уровне $29,614 тыс. (+10,6%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".