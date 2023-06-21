В Адыгее окажут поддержку конезаводчикам

Рассматривается вопрос о создании республиканской ассоциации коннозаводчиков и коневладельцев

МАЙКОП, 21 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены оказывать поддержку конезаводчикам и всячески способствовать развитию конного дела в республике. Об этом сообщил в среду глава региона Мурат Кумпилов, выступая на заседании круглого стола на базе республиканского ипподрома.

"Коневодство в плане спорта, сохранения старинных пород лошадей, развития конных традиций всегда будет востребовано, об этом говорит и рост числа частных коневладельцев, участвующих в престижных скачках даже за пределами Адыгеи, и растущий интерес к коневодству у нашей молодежи", - сказал Кумпилов. Он подчеркнул, что власти "со своей стороны готовы оказывать всяческую поддержку этому процессу и создавать условия для успешного развития конного дела в республике".

Как пояснили в пресс-службе Кумпилова, в рамках беседы были рассмотрены вопросы по созданию республиканской ассоциации коннозаводчиков и коневладельцев, которая позволит регулировать насущные вопросы, касающиеся участия в конноспортивных состязаниях в других регионах, субсидирования содержания маточного поголовья, обустройства пастбищ, организации рейтинговых скачек в Адыгее.

"Отдельно обсудили вопросы эксплуатации республиканского ипподрома, его материально-технического обеспечения, Кумпилов поручил подготовить смету расходов по текущему ремонту скаковых дорожек и трибун ипподрома, а также приведению в порядок манежа, дренажной системы и полей конноспортивной школы", - заметили в пресс-службе главы республики.