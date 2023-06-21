Товарооборот через "Верхний Ларс" вырос за год более чем на 20%

Его объем в 2023 году составил 7,8 млн тонн

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Товарооборот через пропускной пункт "Верхний Ларс" за год увеличился более чем на 20%. Об этом в среду сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов во время рабочего совещания на КПП в Северной Осетии.

"В прошлом году за 5,5 месяца в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления было в обе стороны таможенниками обработано 5,6 млн тонн грузов. В этом году - уже 7,8 млн тонн. Я думаю, что уже в этом году по Северному Кавказу мы превысим 15 млн тонн оборота. У нас только по "Верхнему Ларсу" прирост товарооборота больше 20%", - заявил Давыдов.

Врио главы ведомства отметил, что 19 июня за сутки через "Верхний Ларс" прошли 1 322 грузовые машины в двух направлениях. "Это абсолютный рекорд не только для этого пункта пропуска, но и для любого другого", - отметил Давыдов.

"Верхний Ларс" - единственный действующий на сегодняшний день погранпереход, связывающий Россию с Арменией, Грузией и другими странами ближнего и дальнего зарубежья. После запуска 15 июня этого года дополнительных линий контроля для грузового транспорта погранпереход ежесуточно пропускает в среднем около 1 200 грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции - менее одной тысячи.